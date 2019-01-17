Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Teklif Genel Kurulda Kabul Edildi (3)

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli sayılacak.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesinde, uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği ayrılacak.

Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de bu amaçlarda kullanılmak üzere başkanlık hesabına aktarımda bulunabilecek. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek.



İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilecek. Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.



Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.



Diplomatik kariyer memurlarından olan konsolosluk ve ihtisas memurlarından, daha sonra sınava girerek meslek memuru olanların, konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği süreler, meslek memurları için düzenlenen başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavını geçmeleri sonrasında kıdemine eklenecek.



Diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarı elde edenler için tespit edilen yabancı dil tazminatı ödenecek.



Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 5 oranında artırılacak.



Sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık gibi alanlardaki gelişmişlik seviyelerine göre altı kategoriye ayrılan yurt dışı temsilciliklerden son üç kategoride görev yapan veya yapacak personelin teşvik edilmesi amacıyla personele verilecek teşvik ödeneği yüzde 15'ten yüzde 19'a çıkarılacak.



Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevli personeline tazminat ödenecek.

Benzer şekilde, olağanüstü sebeplerle Türkiye'ye dönme ya da başka bir ülkeye geçme zorunluluğu doğan misyon şeflerine altı aya kadar, bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli personele ise üç aya kadar yurt dışı maaşı verilecek. Bu süreler bakan oluruyla aynı süreler için bir kez daha uzatılabilecek. İhtiyaç duyulması halinde bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile bu süreler tekrar uzatılabilecek.

Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek ülkelerde vize başvurularında, vize işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi ve bazı temsilciliklerin önünde oluşan uzun kuyruklar ile bunun yarattığı güvenlik sorunlarının engellenmesi amacıyla aracı firma hizmetinden yararlanılabilecek.

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca finanse edilecek

Kanuna göre İller Bankası, safi karının yüzde 51'ini yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya finansmandan doğan faizin desteklenmesinde hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek amacıyla yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar aracılığıyla proje geliştirebilecek, yenilenebilir enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ile üstyapı uygulamaları yapabilecek ya da yaptırabilecek.



Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.



Kira artışlarında esas alınacak orana ilişkin düzenleme, Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici ikinci maddesine eklendi. Buna göre, Türk Borçlar Kanunu'nun tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm, kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler sonucu meydana gelebilecek zararların da karşılanabilmesi için sigorta ya da reasürans teminatı verebilecek.

TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.



Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamayacak, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlikte disiplin cezası düzenlemesi



Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, kısa süreli durdurma ve uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlere, söz konusu disiplinsizliğin cezası aylıktan kesme cezası olarak uygulanacak. Buna göre, kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının beşte biri ila dörtte biri, uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının üçte biri ila ikide biri kesilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin 26 Ekim 2018 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıkların beşte biri ila dörte biri, uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde ise brüt aylıkların üçte biri ila ikide biri kesilecek.

Kanunla, konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen, sistemin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.



Buna göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.



Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.



Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de bazı değişiklikler yapılıyor.



Buna göre, Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımının tamamlanmasından sonra bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri, düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilecek.



Proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokollerle mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete sunulabilecek.

Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan veya karşılanacak toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ile Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla ödeyecek.



Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak. Vadesinde kısmen ya da tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren 25 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.



Bu düzenleme, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla halihazırda işletmesi devredilmiş projelerin bu maddenin yayımı tarihinden önce hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye tutarlarını da kapsayacak.



Maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden başlayarak 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılacak.



Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına ilişkin düzenleme, Milli Savunma Bakanlığında görevli askeri hakimlerin ilave tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin düzenleme ve kira artış oranlarına ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

Kaynak: AA