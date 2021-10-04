Aksigorta'dan pati sigortası

Aksigorta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Hayvan Hakları Federasyonu (Haytap) ile iş birliği yaptı.

Aksigorta'dan yapılan açıklamada, iş birliği kapsamında ekim ayı boyunca Pati Sigortası satın alan her bir müşterisi adına Aksigorta'nın, Haytap'a bağışta bulunacağı bildirildi.

6 aydan büyük 10 yaştan küçük tüm ırk ve cinsiyetteki kedi ve köpeklerini Aksigorta'nın Pati Sigortası ile güvence altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde olan kapsamlı veteriner ağı ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin sunulduğu Pati Sigortası, yıllık 250 TL primle, Pet sigortasında öncü olan Aksigorta'nın geniş acente ağı ve Akbank kanalı aracılıyla hayvan severlere sunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 5 bin liraya kadar acil durum teminatı sunan Pati Sigortası'nın, üçüncü şahıslara verilen zararları da 3 bin liraya kadar karşıladığı aktarıldı.

Evde ya da sokakta oluşabilecek birçok risk güvence altına alınıyor

Açıklamada, çok sık rastlanan başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucunda oluşacak tedaviler için de teminat sunulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yüksekten düşme sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşabilecek göz tedavileri, trafik kazası sonucu oluşan tüm sağlık problemleri, böcek sokması, yanma, elektrik çarpması, sıcak havalarda ısı çarpması, donma, boğulma, yabancı cisim yutma ve batması sebebiyle oluşacak tedaviler ve zehirlenmeler Pati Sigortası'nın güvencesi altında bulunuyor. Değerli dostlarımız için Pati sigortası kapsamında anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz muayene ile birlikte tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği hizmetleri yer alıyor."