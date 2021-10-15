Aksaray ve Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri - Haberler Ekonomi
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Aksaray ve Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Aksaray ve Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri

Aksaray'da 8 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 8 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Aksaray Valiliği İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın çeşitli ilçelerindeki toplam 8 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 26 - 4795,79 hektar, muhammen bedelleri ise 1000 - 179 bin 20 lira arasında değişen arama sahaların ihaleleri 26 Ekim saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.

Öte yandan, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki 2249,77 ve 4642,05 hektarlık 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 27 Ekim saat 11.00'de ihaleye çıkarılacak.

Muhammen bedelleri 84 bin 200 lira ve 173 bin 800 lira olarak belirlenen sahaların ihalesi, Afyonkarahisar İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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Haber: Aksaray ve Afyonkarahisar'da jeotermal saha ihaleleri - Haberler Ekonomi
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