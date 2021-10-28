Aksa Doğalgaz'a dijital CMO ödülü

Aksa Doğalgaz, Fast Company Türkiye dergisi tarafından düzenlenen Pazarlama Liderleri '21 Ödülleri'nde, Türkiye'nin teknolojiyi kullanma ve dijital strateji konusunda en iyi pazarlama ve satış departmanı yöneticisine (CMO) sahip 50 şirketi arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 il merkezi, 212 ilçe ve beldede abonelerine doğa dostu, güvenli ve ekonomik enerji kaynağı olan doğal gazı ulaştıran Aksa Doğalgaz, Fast Company Türkiye dergisi tarafından düzenlenen ve dijitalleşmeyi iletişim stratejisinin içine dahil ederek bunu başarıyla hayata geçiren en iyi CMO'ya sahip 50 şirket araştırmasında pazarlama liderlerinin değerlendirildiği Pazarlama Liderleri 21'de ödüle layık görüldü.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye'nin teknolojiyi kullanma ve dijital strateji konusunda en iyi 50 CMO'su ödüllendirilirken, Aksa Doğalgaz da salgın sürecinde dijital kanallar ve kampanyalara verdiği ağırlık ile öne çıkan şirketler arasında yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden itibaren, insanlar için evde her odanın eşit sıcaklık ve konforda olmasının daha da önemli hale geleceği öngörüsüyle kampanyaları yavaşlatmak yerine dijital kanalların ağırlığını artırarak, hedef kitlesiyle kesintisiz iletişimi sürdüren Aksa Doğalgaz'da salgın koşullarına rağmen başarılı bir kampanya ve abone alım süreci yaşandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, süreç ve iş modellerinde dijitalleşme çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydederek, "Bununla birlikte, abonelerimizin 'Evde Kal' çağrılarına uyabilmesi için online kanallarımızda yapılabilen işlemleri daha da genişleterek salgın kapsamında müşteri ile teması azaltan tedbirleri hızla hayata geçirdik. Dijital CMO Ödülleri'ndeki kıymetli jüri üyelerine ve bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Fast Company Türkiye ekibine şahsım ve Aksa Doğalgaz'daki tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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