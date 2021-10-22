Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinde iç koruma kabuğunun 4. katmanı kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer güç santrallerinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanı kuruldu.

Reaktör binasının korunmasını sağlayan iç koruma kabuğu, boru ve polar vinç girişleri için destek görevi görüyor. Bu sayede santralin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım çalışmaları gerçekleştirilebiliyor. Çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanı, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlıyor. Ekipman, her biri 12 bölümden oluşan iki ayrı katman olmak üzere, 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğini taşıyor.

İç koruma kabuğunun yapılış aşamasında 11,3 metre uzunluğa ve 4 metreden fazla yüksekliğe sahip olan bölümler birbirine kaynaklanarak bağlantı parçaları ve gömülü parçalarla donatılmış tek bir silindirik konstrüksiyon haline getiriliyor. Toplam ağırlığı 142 tonu bulan konstrüksiyonun, yüksekliği 8 metreyi aşıyor. Konstrüksiyonun çevre uzunluğu ise 138 metreyi buluyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, iç koruma kabuğunun 4'üncü katmanının montaj işleminin başarıyla tamamlanmasını şöyle değerlendirdi:

"Birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun 4. katmanı tasarım konumuna yerleştirildi. Bu, iç koruma kabuğunun sonuncu silindirik katmanıdır. Sonraki aşamalarda kubbe kısmının ögeleri monte edilecek. Bu karmaşık mühendislik operasyonu, aylarca süren çalışmaların sonucu oldu. Nitekim katmanın ayrı ögelerden oluşan ön kurulumu da 84 gün sürdü. Bundan sonra, 3. ve 4'üncü katmanların kaynağı, nakliye geçidinin ve personel geçidinin ögeleri de dahil olmak üzere gömülü parçaların güçlendirilmesi ve montajının yapılması gerekiyor."

4. katmanın kurulumundan sonra 1'inci güç ünitesinin reaktör binasının yüksekliği 8 metreden fazla artarak 36,65 metreye ulaştı. Teknolojik bir süreç olan iç koruma kabuğu katmanının kurulumu, oldukça zaman alıyor. 4'üncü katmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç ile tasarım konumuna monte edilmesi tam 13 saat sürdü.

Akkuyu NGS sahasında şu anda reaktör binasındaki iç koruma kabuğunun inşasına paralel olarak, buhar jeneratörlerinin kurulumuna yönelik dış duvarlar ve reaktör şaftının yapımı ile döşemelerin ve desteklerin montajı ile ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Akkuyu NGS güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 dereceye kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonlarından oluşan aşırı dış etkilere dayanacak şekilde tasarlanıyor.

(İHA)