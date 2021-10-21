Akfen GYO gelirini yüzde 194 artırdı

Akfen GYO, 2021'in ilk 9 ayında gelirlerini yüzde 194 artırarak 124 milyon lira seviyesine ulaştığını açıkladı. Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "Bu yıl dördüncü kez sermaye artışı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurma kararı aldık. SPK'dan izin aldığımız takdirde sermayemiz 1 yılda 7 kat artışla 184 milyon liradan 1,3 milyar liraya çıkmış olacak" dedi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) gelirleri 2021 yılının Ocak – Eylül aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artış göstererek 123,6 milyon liraya çıktı. Şirketin geçen yılın 9 aylık döneminde gelirleri 42 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Şirket tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "2021 yılında 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binasından oluşan portföyün Euro bazında toplam kira geliri, eylül ayında, bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 143 artışla 2,2 milyon Euro'ya, lira bazında ise yüzde 175 artışla 21,9 milyon liraya çıktı" bilgilerine de yer verildi.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 74,4'E ÇIKTI

Yatırımcı Raporu'na göre 2021 yılında Akfen GYO'nun Türkiye'de Accor çatısı altında faaliyet gösteren 15 otelinin geçen yıl yüzde 42 olan eylül ayı ortalama doluluk oranı yüzde 74,4'e çıktı.

2021 yılında Türkiye otellerinden elde edilen toplam kira geliri eylül ayında bir önceki yıl aynı aya göre Euro bazında yüzde 199 artışla 931 bin Euro'ya, TL bazında ise yüzde 239 oranında artışla 9,3 milyon liraya çıktı. 2021 yılı 9 aylık dönemde ise otellerden elde edilen gelirler Euro bazında yüzde 124 artışla 4,5 milyon Euro, TL bazında ise yüzde 198 oranında artışla 44,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

"SERMAYEMİZ 1 YILDA 7 KAT ARTIŞLA 1,3 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK"

Eylül ayı rakamlarını değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "2021 yılıyla birlikte portföyümüzü zenginleştirme yolunda attığımız adımlar bilançomuzu olumlu yönde iyileştirmeye devam ediyor. Bu adımları destekleyecek şekilde bu yıl dördüncü kez sermaye artışı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurma kararı aldık. SPK'dan izin aldığımız takdirde, bu yıl halihazırda 5 kart arttırdığımız sermayemizi 7 kat artışla 184 milyon TL'den 1,3 milyar liraya çıkarmış olacağız. Finansallarımızı güçlendirmeye devam edip, hızla kar payı dağıtan bir yapı haline gelme hedefimize doğru yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.