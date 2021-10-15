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Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan marketler, semt pazarları ve manavlarda fiyat-etiket kontrolü ile gıdaların üretim ve son tüketim tarihine yönelik denetim yaptı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan marketler, semt pazarları ve manavlarda fiyat-etiket kontrolü ile gıdaların üretim ve son tüketim tarihine yönelik denetim yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son dönemde özellikle gıda ürünlerinde görülen haksız fiyat artışları üzerine iş yerlerine yönelik denetimlerine ağırlık verdi. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde; maske, mesafe, temizlik ve hijyen denetimi de gerçekleştirilen kontrollerde, eksiği görülen bazı işletme sahipleri uyarılarak, eksikleri tamamlamaları için süre verildi.

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da katıldığı fiyat-etiket denetiminde, market, manav ve semt pazarlarında satışa sunulan gıda ve çeşitli ihtiyaç ürünlerinin fiyat ve etiketleri tek tek incelenip, üretim ve son tüketim tarihleri kontrol edildi. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının da aynı olup olmadığı kontrol edildi.

Öte yandan, sokak ve kaldırım işgaline yol açan iş yeri sahipleri uyarıldı

Açıklamada, Akdeniz ilçesi sakinlerinin, haksız kazanç sağladığını ve tüketiciyi aldattığını düşündüğü iş yerleri hakkında 0324 3366583 numaralı telefon üzerinden 7 gün 24 saat Zabıta Müdürlüğünü arayarak, talep veya şikayetlerini bildirebilecekleri de belirtildi. Zabıta Müdürlüğünün, halkın sağlığı ve esenliğini korumak ve fahiş fiyatları önlemek amacıyla ilçe genelinde kontrollerini artırarak sürdüreceği kaydedildi. - MERSİN

Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı

Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı

Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı

Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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