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Akçaabat Belediyesi bünyesinde 2 adet sera faaliyete geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akçaabat Belediyesi bünyesinde 2 adet sera faaliyete geçiyor

Akçaabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan seralar faaliyete geçiyor.

AKÇAABAT, TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan seralar faaliyete geçiyor.

Akçaabat ilçesi Düzköy yolu üzerinde Akçaabat Park Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında inşa edilen seralarda hem çiftçilere desteklemek için fidan üretilecek hem de Belediyenin ihtiyacı olan peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılan süs bitkileri ve çiçekleri yetiştirilecek.

Seralarda incelemelerde bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim"Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Şefliğinin hizmet verecek olduğu yeni bir binayı hizmete açıyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak her daim üreten çiftçimizin yanında olduk. Çiftçimize gerek fidan gerek eğitim gerekse donanımsal olarak çeşitli etkinliklerimizle destek olmaya gayret gösteriyoruz. Yeni yapılan Park Bahçeler Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu alanda Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle birlikte bir tanesi 256 m2 olmak üzere iki tane sera kurduk. Seralarımız yüzde 90'ı tamamlandı. Kurmuş olduğumuz bu seralarda, bir taraftan çiftçilerimize destek amaçlı aromatik meyve fidanları üretileceği gibi diğer taraftan da Belediyemizin ihtiyacı olan, peyzaj düzenleme çalışmalarımız kapsamında kullanabilecek, süs bitkilerini ve çiçekleri de yetiştirerek belediyemizin maliyetlerini düşürmüş olacağız. Bir yandan çiftçimize fidan desteği sağlayarak çiftçimizi üretime teşvik ediyor diğer yandan da kendi ihtiyacımız olan süs bitkilerini ve çiçekleri kendi imkanlarımızla üretmiş oluyoruz. Bunun yanında İlçemizdeki istihdama katkıda bulunmak ve çiftçimize katkı sağlamak amacı ile çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, paketleneceği ve satışının yapılacağı bir tesis için proje çalışmamızda sona gelindi" dedi. - TRABZON

Akçaabat Belediyesi bünyesinde 2 adet sera faaliyete geçiyor

Akçaabat Belediyesi bünyesinde 2 adet sera faaliyete geçiyor

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