Akbank'ın üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi için başvurular başladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, proje 7'nci yılında 10 bin gönüllü gencin katılım hedefi ve 21 sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle hibrit olarak gerçekleşecek.

Gençleri sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçmeye ve gönüllü olmaya davet eden Akbank, gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden Şehrin İyi Hali için başvuruları kabul etmeye başladı.

Bu yıl hem çevrim içi hem de sahada hibrit yapıda gerçekleşecek projede, farklı alanlarda faaliyet gösteren STK'lar ile gençlere etkinliklere katılmanın yanı sıra "Nasıl gönüllü olunur, neden gönüllü olmak gerekir ve STK'lar ne yapar?" konularında farkındalık yaratacak bilgiler verilecek.

Şehrin İyi Hali projesi, gençlerin gönüllülükle tanışması, kendilerini daha eşitlikçi, daha adil ve sürdürülebilir bir yaşamın paydaşı hissetmesi ve bu konuda toplum genelinde farkındalık yaratma hedefi taşıyor.

Projelerde yer alacak gençler, STK'lar ile birlikte engelli bireylerden devlet korumasında yaşayan çocuklara, çevre sorunlarından sokak hayvanlarına kadar birbirinden farklı pek çok konuda hem çevrim içi hem yüz yüze etkinliklere katılabilecek. Sivil toplum kuruluşları ile beraber organize edilen gönüllülük etkinlikleri hibrit modelde bu hafta başlayarak aralık sonuna kadar uzanan bir takvimde yapılacak.

18 ila 26 yaş aralığında yer alan tüm üniversiteli (ön lisans, lisans, yüksek lisans) gençler projeye başvurabilecek. Başvuruların kontenjanlarla sınırlı olduğu proje, tüm Türkiye'den üniversiteli gençlere açık. Program finalinde ise gençlere katılım sertifikası verilecek ve tüm katılımcılar, Şehrin İyi Hali'nin her yıl düzenlenen final konserine davet edilecek.