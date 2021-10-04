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Akbank'ın yeni marka yüzü Serenay Sarıkaya oldu

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Akbank'ın yeni marka yüzü Serenay Sarıkaya oldu

Geleceğin bankacılık deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Akbank, salgın nedeniyle ihtiyaçlarını erteleyen herkesi Akbank Mobil'e girerek Akbanklı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyor.

Geleceğin bankacılık deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Akbank, salgın nedeniyle ihtiyaçlarını erteleyen herkesi Akbank Mobil'e girerek Akbanklı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşteri dinamiklerindeki değişimleri ve trendleri öngörerek müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına özel yeni ürün ve hizmetler geliştiren Akbank, bu vizyon ile oluşturulan geleceğin bankacılık deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Salgın nedeniyle işini büyütmek, evlenmek, tatile çıkmak gibi kararları erteleyenleri Akbanklı olmaya ve harekete geçmeye davet eden banka, bunu Akbank'ın "ilerlemek için güç ve cesaret veren banka" konumlandırmasını enerjik bir şekilde yansıtan yeni marka yüzü Serenay Sarıkaya ile yapıyor.

Herkesi Akbanklı olup bankanın ödeme ve faiz avantajlı kredi imkanından faydalanmaya çağıran banka, 31 Ekim'e kadar 50 bin TL'ye kadar olan bireysel ihtiyaç kredisinde ve 500 bin TL'ye varan taksitli ticari kredilerde 3 ay erteleme imkanının yanı sıra mobil uygulama üzerinden Akbanklı olanlara özel, 5 bin TL'ye kadar faizsiz, masrafsız kredi fırsatı da sunuyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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