AKAMİB, eylülde 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin eylül ayında yaklaşık 80 milyon Dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kılıçer, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 9 ayındaki ihracat rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 645,8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

???????AKAMİB'in eylülde yaklaşık 80 milyon dolar ihracat yaptığını anlatan Kılıçer, şunları kaydetti:

"Birlik olarak eylül ayında yüzde 19,2 artışla 49,7 milyon dolar mobilya ihraç ettik. Özellikle lojistik sektörün kullandığı keresteler, sandık, kafes ve palet ürün ihracatı yüzde 29,5 artarak 13 milyon dolara yükseldi. Birlik bünyesindeki diğer sektörlerden kağıt, karton ve matbu yayınlar sektörü yüzde 3 artışla 10,7 milyon dolar, diğer ahşap mamülleri yüzde 33,8 artışla 3,5 milyon dolar ve orman tali ürünleri yüzde 54,7 artışla 2,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi."

Kılıçer, eylül ayında en fazla ihracatı yüzde 11 artış oranı ve 14,4 milyon dolarlık ihracatla Irak'a yaptıklarını aktararak, "Bunu yüzde 8 artış ve 5 milyon dolar ihracatla İsrail, yüzde 15 artış ve 4,8 milyon dolar ihracatla Almanya takip etti. 2020 yılından beri sürekli ihracat artışı yaşanan hedef pazar ABD'ye ihracatsa yüzde 56 artışla 3,1 milyon dolar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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