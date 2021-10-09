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Airfel Digifel Premix kombi yenilikleriyle ön planda

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
Airfel Digifel Premix kombi yenilikleriyle ön planda

Isıtma sektöründe tasarruflu ürünleriyle bilinen Airfel, daha önce 24 kW olarak piyasaya sürdüğü Digifel Premix isimli kombisini 23 kW ve 26 kW olarak iki ayrı kapasitede yeniledi.

Isıtma sektöründe tasarruflu ürünleriyle bilinen Airfel, daha önce 24 kW olarak piyasaya sürdüğü Digifel Premix isimli kombisini 23 kW ve 26 kW olarak iki ayrı kapasitede yeniledi.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Daikin fabrikalarında üretilen yeni kombiler, bu sayede daha gelişmiş yüksek sıcak su kapasitesine kavuştu.

Dış gövdesi aynı kalan yeni kombilerin hidroblok yapıları da değişerek tüketicinin daha sağlıklı sıcak suya kavuşması sağlanmış oldu. Yeni hidroblok yapının içindeki özel çek valf sistemi, sıcak su kullanımlarında kombi içindeki beklemiş kirli suyun, kullanım suyuna karışmasını önleyerek hijyen anlamında fark yarattı.

Isıtma sektöründe ünü bulunan Airfel markalı Digifel Premix yoğuşmalı kombi, yenilenen özellikleriyle tasarruf ve kullanım açısından kendi segmentinde öne çıkıyor.

Tüketiciye ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlayan ve Daikin Türkiye'nin Hendek'teki fabrikasında Türk mühendisler tarafından tasarlanan Digifel Premix yoğuşmalı kombilerin üretimi Avrupa standartlarında ve ileri teknoloji ile gerçekleşiyor. 23 ve 26 kW kapasitelerinde tüketiciyle buluşan yenilenen ürün, sektörde kullanılan en fazla basma yüksekliğine sahip Grundfos marka pompası ile kombi tesisatlarında karşılaşılabilecek maksimum pompa basma yüksekliği ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Segmentinde yüksek modülasyon oranına sahip cihaz, 23 kW kombi için 1: 4, 26 kW içinse 1: 5 oranına ulaşıyor. Yeni kombinin eşanjörü ise eski modele göre yüzde 1.8 daha verimli.

Dış gövdesi aynı kalan yeni ürünün en önemli özelliklerinden biri olan yeni hidroblok yapısı da dikkati çekiyor. Hidroblok içindeki özel çek valf sistemi, sıcak suya kombi içindeki kirli suyun karışmasını önleyerek daha sağlıklı kullanım sıcak suyu sağlıyor. Konvansiyonel cihazlara göre daha verimli çalışan Airfel Digifel Premix, tüketiciye ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlıyor.

Görme engelli ve yaşlı aile bireylerinin kullanımı için özel tasarlanmış kabartmalı kontrol paneli de bulunan Digifel Premix, istenildiğinde dış hava sensörü ile dış hava sıcaklığına göre kendi ayarlayabiliyor. Ayrıca harici bir modül ile güneş enerjisine de entegre çalışabiliyor.

Düşük emisyon değerleri ile çevreci bir ürün olarak öne çıkan Airfel Digifel Premix, düşük karbonmonoksit ve düşük karbondioksit değerleri ile yanma sonucu oluşacak sera gazları salımını minimize ederek, gelecekte daha temiz bir dünya için çalışıyor. Fiyat performansa önem veren, yüksek tasarruflu ve uzun ömürlü kombi arayışında olan tüketiciler için son derece uygun bir ürün olan Airfel Digifel Premix, kullanıcılarını bekliyor.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Airfel Digifel Premix kombi yenilikleriyle ön planda - Haberler Ekonomi
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