Adıyaman'da bu yıl nar rekoltesi arttı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da çiftçiler, kendine has aroması, tadı ve lezzetiyle özellikle Avrupa pazarında yer bulan narın hasadına başladı.

Merkeze bağlı Hasankendi köyünde günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerin yolunu tutan işçiler, büyük zorluklarla topladıkları narları sandıklara yerleştiriyor, traktörlere yüklenen narlar, daha sonra soğuk hava deposuna konuluyor. Ürün, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, bu yıl narda yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Kentte yaklaşık olarak 13 bin dekar alanda nar üretildiğini belirten Kıyas, şöyle devam etti:

"Adıyaman'da nar üreticiliği artıyor. Daha önce Adıyaman nar bölgesiydi, pazar sorunu olması nedeniyle üreticilerimiz üretimi azaltmıştı ancak Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında soğuk hava depolarının gelişmesiyle beraber üreticilerimiz tekrar nara yöneldi. Şu anda nar üretiminde Türkiye'de 9. sıradayız. Geçen yıl yaklaşık 15 bin ton nar üretimi yapıldı. Bu yıl rekoltede ciddi artış var. 20 bin ton nar üretimi bekliyoruz."

Kıyas, kentte organik nar üretimine de rağbet olduğunu dile getirerek, "Firmalar yıl başından üreticilerimizle sözleşme imzalamaktadır. Hatta ürünleri tarlada kendileri toplamaktadırlar ve Avrupa'ya ciddi şekilde nar ihracatı yapmaktadırlar. İklim olarak uygun bir kent olmamız dolayısıyla narda aroma, şekil ve kalite nedeniyle ciddi bir talep var." dedi.

"Ürettiğimiz narlar Avrupa pazarında yer alıyor"

Merkeze bağlı Hasankendi köyünde 50 dönümlük alanda nar üretimi yapan Abdulkadir Cebe de bu yıl hasadın verimli olduğunu ifade etti.

Yetiştirdiği narların bir firma aracılığıyla Almanya ve Irak pazarında yer bulduğunu belirten Cebe, "Bahçemizde organik ürettiğimiz narlar Avrupa pazarında yer alıyor. Geçen yıl 130 ton üretim yaptık bu yıl ise 150 ton rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

İşçi Naile Çakılkaya da ailesiyle birlikte nar topladığını dile getirerek, "Günde 8 saat çalışıyoruz ve eşlerimize katkıda bulunuyoruz, kış ayı yaklaştı buradan kazandığımız gelirle odun kömür alacağız ve çocuklarımızın okul harçlıklarını yapacağız." dedi.

Haberi Kaydet