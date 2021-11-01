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Adana Ticaret Borsası

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,253,35
MısırKg2,812,91
AyçiçeğiKg5,405,50
Soya fasulyesiKg5,555,65
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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