Adana Ticaret Borsası
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,20
|3,30
|Mısır
|Kg
|2,80
|2,90
|Ayçiçeği
|Kg
|5,40
|5,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,55
|5,65
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|24,90
|25,00
AA / Yusuf Koyun - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500