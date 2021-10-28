Adana Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Ticaret Borsası

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,203,30
MısırKg2,802,90
AyçiçeğiKg5,405,50
Soya fasulyesiKg5,555,65
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

AA / Yusuf Koyun - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title