Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,20
|3,30
|Ayçiçeği
|Kg
|5,40
|5,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,55
|5,65
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|24,90
|25,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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