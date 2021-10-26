Adana Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,19
|3,29
|Mısır
|Kg
|2,83
|2,93
|Ayçiçeği
|Kg
|5,35
|5,45
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,55
|5,65
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|25,40
|25,50
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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