Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,91 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,00
|3,10
|Mısır
|Kg
|2,81
|2,91
|Ayçiçeği
|Kg
|5,25
|5,35
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,15
|5,30
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|24,90
|25,00
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
500