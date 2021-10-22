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Adana Ticaret Borsası

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,91 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,91 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,003,10
MısırKg2,812,91
AyçiçeğiKg5,255,35
Soya fasulyesiKg5,155,30
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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