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Adana Ticaret Borsası

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,973,07
MısırKg2,702,78
AyçiçeğiKg5,255,35
Soya fasulyesiKg5,105,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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