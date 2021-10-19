Adana Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Ticaret Borsası

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,973,07
MısırKg2,702,78
AyçiçeğiKg5,255,35
Soya fasulyesiKg5,105,20
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya çıktı! Mısır üreticisi bayram ediyor

Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya çıktı! Mısır üreticisi bayram ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title