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Adana Ticaret Borsası

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,822,92
MısırKg2,632,71
AyçiçeğiKg5,255,35
Soya fasulyesiKg4,955,10
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,4024,50

AA / Ozan Efeoğlu - Ekonomi Haberleri
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