Adana Ticaret Borsası
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,85
|2,95
|Mısır
|Kg
|2,64
|2,72
|Ayçiçeği
|Kg
|5,25
|5,35
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,95
|5,10
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|24,40
|24,50
AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
500