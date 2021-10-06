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Adana Ticaret Borsası

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Ekonomi
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,95 liradan satıldı.

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,852,95
MısırKg2,632,71
AyçiçeğiKg5,255,35
Soya fasulyesiKg4,955,10
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg23,4023,50

AA / Eren Bozkurt - Ekonomi Haberleri
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