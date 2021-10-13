Adana'nın dünyaya açılan enerji kapısı büyüyor

CEYHAN, ADANA (İHA) - Ceyhan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine 4 bin 150 dönümlük ikinci etap alan tescil edildi.

Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, yaptığı açıklamada, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesinin birinci etabının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı için yatırımcılardan gelen yoğun istek üzerine ikinci etap genişleme alanına ihtiyaç duyulduğunu, 4 bin 150 dönümlük ikinci etap alanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 12 Ekim 2021 tarihinde tescil edildiğini söyledi.

Yatırım taleplerinin başladığını vurgulayan Can, "Ceyhan Organize Sanayi Bölgesine kazandırılan bu alan için önce Adana Valimiz Süleyman Elban olmak üzere Ceyhan Kaymakamımız Dr. Bayram Yılmaz, Adana Sanayi Odası Başkanımız Zeki Kıvanç ve tüm Adana milletvekillerimize teşekkür ederim. Ceyhan Organize Bölgesi ikinci etap hem Ceyhanımıza hem de yatırımcılarımıza hayırlı olsun" dedi.

Yatırımcıların, başvuruların Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ofisine yapmaları gerektiği belirtildi. - ADANA

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