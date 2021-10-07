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Adana, Lezzet Festivali'ne hazır

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

Adana, Lezzet Festivali'ne hazır '5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı Adana Kasaplar Odası, kentteki kasapları ve kebapçıları denetledi Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: " Çok şükür hiçbir uygunsuzluk yok, herkesi Adana'ya bekliyoruz" Adana'da bu...

ADANA (İHA) - Adana, Lezzet Festivali'ne hazır

'5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali' öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı

Adana Kasaplar Odası, kentteki kasapları ve kebapçıları denetledi

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur:

" Çok şükür hiçbir uygunsuzluk yok, herkesi Adana'ya bekliyoruz"

ADANA - Adana'da bu sene 5.'si düzenlenecek olan lezzet festivali öncesi kentteki kasap ve kebapçılarda denetimler tamamlandı. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, Adana'ya gelecek vatandaşların gönül rahatlığıyla et tüketebileceklerini söyledi.

Bu sene 8-10 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta "Coğrafya Lezzettir" temasıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar ve bici biciciler festivalin, işlerini açmasını bekliyor.

Geçen sene pandemi nedeniyle online düzenlenen festivale bu sene yerli ve yabancı yaklaşık 300 bin kişinin katılması bekleniyor. Festival öncesiyse Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur'un öncülüğünde oluşturulan ekipler, kentteki kasap ve kebapçılarda denetim gerçekleştirdi. Başta etleri denetleyen ekipler, salata yapılan bölümlerde de inceleme yaptı. İncelemelerde ise herhangi bir usulsüzlük tespit edilmedi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Festival nedeniyle çok heyecanlıyız. Tüm esnaflarımız hazır, hiçbir eksik yok. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Etlerimizin hepsi vatandaşların gözü önünde olacak. 7 bölgede denetimlerimizi gerçekleştirdik. Çok şükür hiçbir uygunsuzluk yok. Herkesi Adana'ya bekliyoruz" diye konuştu.

Orijinal Adana Kebap hakkında da bilgiler veren Yağmur, "Ete, balığa ve tavuğa sadece tuz atılmalı. Tuzdan başka bir şey girmemeli. Vatandaşlar baharatlarını kendileri atmalı. Vatandaş et yediğini bilmeli. Diğer baharatlar içerisine girdiği zaman etin tadını bastırıyor" ifadelerini kullandı.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık ve kasaplık yapan Bedrettin Bakırhan ise denetimlerden memnun olduğunu belirterek, "Hazırlıklarımız yaptık. Günlerdir hazırlanıyoruz. Tüm vatandaşları Adana'ya bekliyoruz. Gelsinler ve lezzetleri tatsınlar. Adana Kebap'a sadece tuz eklenir, tuz harici başka bir şey girmez ete. Etine güvenen usta tuz harici bir şey koymaz" şeklinde konuştu.

Adana, Lezzet Festivali'ne hazır

Adana, Lezzet Festivali'ne hazır

Adana, Lezzet Festivali'ne hazır

Adana, Lezzet Festivali'ne hazır
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Ekonomi Haberleri
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