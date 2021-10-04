Adana Demirspor, 'Demir Token' satışına başlıyor - Haberler Ekonomi
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Adana Demirspor, "Demir Token" satışına başlıyor

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Adana Demirspor,

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, 5 Ekim'den itibaren Demir Token satışına başlıyor.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, 5 Ekim'den itibaren Demir Token satışına başlıyor.

Kulüp Başkanı Murat Sancak, kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kulüp olarak amaçlanan hedefleri gerçekleştirmek ve bu hedefleri sürdürülebilir kılmak adına günümüz dünyasının üzerinde ciddiyetle durduğu finansal teknolojiler ile kulübü birleştirmeyi, ülke genelinde de geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Günümüzde futbol kulüpleri ve taraftarların gelişen teknoloji ile birlikte daha fazla etkileşim içine girdiğini kaydeden Sancak, açıklamasında şunları aktardı:

"Bu çerçevede Bitexen ile yapmış olduğumuz iş birliği ile Demir Token'i değerli camiamız ve Token yatırımcıları için ön satışa sunuyoruz. Demir Token ön satışları 5 Ekim Salı günü saat 13: 00'de başlayacak olup 15 Ekim Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecektir. Demir Token ön satışı, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz olarak 3 ayrı satış seçeneği ile Bitexen'de gerçekleşecektir. Takımımıza gönül vermiş tüm taraftarlarımızı Demir Token ön satışına katılarak Adana Demirspor'umuzu desteklemelerini bekliyorum."

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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