ADANA (İHA) - Adana'da mandalina hasadı sürüyor... Fiyatı 1 liraya düştü

Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ı Adana'dan karşılanıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Yurt dışında havalar serinlemediği için talep yok"

ADANA - Türkiye'nin mandalina ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılayan Adana'da hasat sürüyor. Geçen sene kilosu 2 liradan alıcı bulan mandalina bu yıl 1 liraya kadar düştü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Yurt dışında da havalar serinlemediği için talep yok" dedi.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'da mandalina hasadı sürüyor. Adana'da 252 bin dönüm alanda bu sene yaklaşık 900 bin ton rekolte bekleniyor.

Yüreğir ilçesinde yetişen Eary-N, Okitsu ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Geçen sene 2 liradan alıcı bulan mandalina, bu sene yurt dışından talep gelmemesi nedeniyle 1 lira 20 kuruştan satılıyor.

"Bu sene verim artışı var"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, "Bu yıl geçen seneye oranla meyve bol. Geçen sene Mayıs ayının 15'i 24'ü arasında esen poyraz nedeniyle yüzde 40-50 oranında verim düşüklüğü oldu. Bu sene ise verim artışı var. Eary-N, Okitsu ve Miho Wase cinsi meyvelerin fiyatı 1 lira 20 kuruştan Primasol cinsi mandalina ise 2 liranın üzerinde satılmakta" diye konuştu.

"DFİF tekrardan gelmeli"

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun tekrardan gelmesi gerektiğini de aktaran Doğan, "Yurt dışından talep olmadığı ve girdi fiyatları arttığı için çiftçimiz para kazanamamakta. Aslında ihracat izni açık ama dışarıya fazla mal gitmiyor. Bu sene DFİF'in tekrardan gelmesini, Ticaret Bakanlığı tarafından çiftçiye veya paketleme tesislerine verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatın 2 liranın üzerinde olması gerekirdi"

Küresel iklim değişikliği nedeniyle havaların yurt dışında da serinlemediğini kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şuan havalar sıcak, yurt dışından istek yok. İlk piyasa açıldığında ürün gitti ama şuanda gitmiyor. Havalar serinlediğinde talep olmasını bekliyoruz. Yaş meyvenin tamamında sıkıntı var. Limon fiyatı şuanda yerlerde sürünüyor. Geçen sene bu mandalinalar 2 liradan alıcı bulurken bu sene girdi fiyatları 2 katına çıkmasına rağmen erkenci mandalina 1 lira 20 kuruştan satılmakta. Bu mandalinanın fiyatının 2 liranın üzerinde olması gerekirdi. Yurt dışından talep hızlanırsa fiyatlar yükselecek" dedi.