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ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından ABD Senatosu'ndan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi.

Borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Böylece, borç limitinin geçici olarak artırılmasıyla federal hükümetin temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde geçen hafta anlaşmaya varmıştı.

ABD Senatosu, 7 Ekim'de borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onaylamıştı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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Haber: ABD Temsilciler Meclisi'nden borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay - Haberler Ekonomi
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