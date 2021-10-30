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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Ekim döneminde bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 544'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 248 adet arttı.

Perşembe gününü 84,32 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,38 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 83,57 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 82,81 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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