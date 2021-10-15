ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 6 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 100 bin varil (yüzde 1,4) artarak yaklaşık 427 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 140 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil azalarak 617 milyon varile düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 223 milyon 100 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 41 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 994 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 400 bin varil artarak 2 milyon 514 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Ekim haftasında 104 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 852 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ekim 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.