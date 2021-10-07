ABD'li ilaç firması Moderna, Afrika'da aşı üretim tesisi kuracak
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Ekonomi
ABD'li ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele amacıyla Afrika'da aşı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.
ABD'li ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele amacıyla Afrika'da aşı üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.
Bloomberg'in haberine göre, tesisin kurulacağı yere ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Moderna, Afrika'da kuracağı aşı üretim tesisinde Kovid-19 dahil birçok salgın hastalığa karşı aşı üretecek.
Kurulacak aşı üretim tesisinin yaklaşık 500 milyon dolar yatırım gerektirdiği belirtiliyor.
Pfizer-BioNTech de temmuz ayında yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Cape Town bölgesinde aşı üretimine başlayacağını duyurmuştu.
AA / Gökhan Kavak - Ekonomi Haberleri