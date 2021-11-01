ABD Hazinesi son çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti - Haberler Ekonomi
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ABD Hazinesi son çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD Hazinesi son çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 703 milyar dolardan 1,02 trilyon dolara yükseltti.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 703 milyar dolardan 1,02 trilyon dolara yükseltti.

Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve gelecek yılın ocak-mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, Hazinenin bu yılın son çeyreğinde 1,02 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olacağının tahmin edildiği ibelirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustosta duyurulan tahminden 312 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin 2022'nin ilk çeyreğinde de 476 milyar dolar borçlanmasının ve mart sonu nakit dengesinin 650 milyar dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 103 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 215 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde, Hazinenin üçüncü çeyrekte 673 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 750 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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