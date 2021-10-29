ABD'de tüketici güveni ekimde yukarı yönlü revize edildi - Haberler Ekonomi
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ABD'de tüketici güveni ekimde yukarı yönlü revize edildi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de tüketici güveni ekimde yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 71,7 oldu.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 71,7 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ekimde bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 71,7 değerine geriledi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, ekim ayına ait öncü veri 71,4 olarak açıklanmıştı. Endeks, eylülde ise 72,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık 2,4 puan azalarak 77,7'ye indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 0,2 puanlık azalışla 67,9'a geriledi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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