ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı

ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 568 bin artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı eylül ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylül ayında 568 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini aşan ve 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan özel sektör istihdamının 428 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı küçük ölçekli işletmelerde 63 bin, orta ölçekli işletmelerde 115 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 390 bin arttı.

İstihdam artışının 466 bini hizmet, 102 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

İş gücü piyasasındaki toparlanma ilerleme kaydetmeye devam ediyor

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, ağustos ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce ağustosta 374 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 340 bin kişi arttığı belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekteki yavaşlamaya rağmen iş gücü piyasası toparlanmasının ilerleme kaydetmeye devam ettiğini belirtti.

Eğlence ve konaklamanın toparlanmadan en fazla yararlanan sektörlerden biri olmaya devam ettiğine işaret eden Richardson, işe alımların özellikle küçük firmalar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatından hala büyük ölçüde etkilendiğini kaydetti.

Richardson, "Kovid-19 varyantına bağlı sağlık koşulları iyileşmeye devam ettikçe işe alımdaki mevcut dar boğazlar ortadan kalkacak ve önümüzdeki aylarda sağlam iş kazanımları için zemin hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

 8,92'den işlem gören dolar, yeni rekorları zorluyor

8,92'den işlem gören dolar, yeni rekorları zorluyor

 Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mehmet Topal Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de özel sektör istihdamı eylülde beklenenden fazla arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:08:26. #1.17#