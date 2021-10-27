ABD'de mal ticareti açığı tarihi yüksek seviyede

ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık bazda yüzde 9,2 artarak 96,3 milyar Dolar ile verinin açıklanmaya başladığından bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 9,2 artarak 96,3 milyar dolara tırmandı. Verinin açıklanmaya başladığı 1955'ten bu yana en büyük mal ticaret açığı olarak kaydedilen veri, ağustosta 88,2 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 4,7 azalışla 142,2 milyar dolar, mal ithalatı ise yüzde 0,5 artışla 238,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ayrıca, toptan eşya stokları, eylülde aylık bazda yüzde 1,1 artarken, perakende stokları ise yüzde 0,2 azalış kaydetti.

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