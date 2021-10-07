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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ekim ile biten haftada 326 bine inerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Ekim ile biten haftada 326 bine inerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 2 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 38 bin azalarak 326 bine geriledi.

Son 3 haftadır kaydettiği artışın ardından düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının 348 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 362 binden 364 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 artarak 344 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 97 bin azalışla 2 milyon 714 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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