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ABD'de ISM imalat endeksi ekimde düşüş gösterdi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de ISM imalat endeksi ekimde düşüş gösterdi

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla 60,8'e gerileyerek imalat büyümesindeki yavaşlamaya işaret etti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla 60,8'e gerileyerek imalat büyümesindeki yavaşlamaya işaret etti.

ISM, ekim ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak 60,8'e indi. Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen ve imalat büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden verinin 60,5 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, eylülde ise 61,1 değerini almıştı.

Üretim endeksi ekimde aylık 0,1 puan azalarak 59,3 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 6,9 puan düşüşle 59,8 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 1,8 puanlık artışla 52 değerine çıktı.

Bu dönemde imalat sanayinin 16 alt sektörü büyüme kaydederken, 2 sektör küçülme gösterdi. Daralma gösteren sektörler, ahşap ürünleri ile metal olmayan mineral ürünler oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ekim ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 59,2'den 58,4'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, eylülde 60,7 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, söz konusu revizyona rağmen ekim ayı verisinin imalat sektöründeki iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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