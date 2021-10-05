ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık bazda 0,2 puan artışla 61,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, eylülde aylık bazda 0,2 puan artışla 61,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ISM, eylül ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, eylülde önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 61,9 değerine yükseldi.

Bu dönemde hizmet sektörü büyümesindeki artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi 60 değerini alması yönündeydi. Endeks, ağustosta 61,7 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, eylülde aylık bazda 2,2 puan artışla 62,3'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,3 puan artarak 63,5 seviyesine çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,7 puan azalışla 53'e geriledi.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 17 endüstrisinde büyüme olduğunu, daralma gösteren tek sektörün "tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık" olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de eylül ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 54,4'ten 54,9 değerine revize edildi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 55,1 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 8,86'dan işlem görüyor

 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor

 Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu

Böyle şans görülmedi! Eşiyle birlikte parka dolaşmaya giden kadın, 4.38 karatlık elmas buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Şans Oyunları Mesut Özil Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Fatma Şahin Mahmut Özer Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de ISM imalat dışı endeks eylülde beklentileri geride bıraktı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 18:38:06. #1.12#