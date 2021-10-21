ABD'de ikinci el konut satışları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Haberler Ekonomi
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ABD'de ikinci el konut satışları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de ikinci el konut satışları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde aylık bazda yüzde 7 artışla 6,29 milyona çıkarak 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de ikinci el Konut satışları, eylülde aylık bazda yüzde 7 artışla 6,29 milyona çıkarak 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), eylül ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 7 artarak 6,29 milyona yükseldi. Bu dönemde 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşan ikinci el konut satışlarının 6,09 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İkinci el konut satışları, ağustosta 5,88 milyon seviyesinde kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,3 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 13,3 artarak 352 bin 800 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, arz tarafında önceki aylarda yaşanan bir miktar iyileşmenin eylül ayı satışlarının artmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Konut talebinin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret eden Yun, tedarik zincirindeki sorunlara rağmen müteahhitlerin üretimi hızlandırması halinde 2022'de piyasada daha fazla konut görülmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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