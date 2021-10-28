ABD'de eylülde konut satışları beklentilerin aksine düştü - Haberler Ekonomi
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ABD'de eylülde konut satışları beklentilerin aksine düştü

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de eylülde konut satışları beklentilerin aksine düştü

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de bekleyen Konut satışları endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), eylül ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,3 azalarak 116,7'ye geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Bekleyen konut satışları, ağustosta aylık bazda yüzde 8,1 artmıştı.

Satışlar, eylülde yıllık bazda ise yüzde 8'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, potansiyel konut alıcılarının 2022'de yeniden başlama niyetiyle ev aramalarını geçici olarak durdurduğunu belirtti.

Ev kiralarının son dönemde yükseldiğine dikkati çeken Yun, bu durumun enflasyondan kaçınmak için daha fazla kiracının ev sahibi olmasını sağlayabileceğini ifade etti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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