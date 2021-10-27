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ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde beklenenden az düştü

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri eylülde beklenenden az düştü

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, eylülde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında düşüş gösterdi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, eylülde aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 261,3 milyar dolara geriledi.

Art arda 4 aylık yükselişin ardından bu dönemde piyasa beklentilerinin altında düşüş kaydeden dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1,1 azalması öngörülüyordu. Söz konusu veri, ağustosta yüzde 1,3 artışla 262,3 milyar dolar olmuştu.

Siparişlerin eylül ayındaki azalışında ulaşım ekipmanlarındaki yüzde 2,3'lük azalış etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler eylülde yüzde 0,4 artarken, savunma dışı siparişler yüzde 2'lik azalış artış kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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