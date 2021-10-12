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ABD'de açık iş sayısı 8 ayda ilk kez düşüş gösterdi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de açık iş sayısı 8 ayda ilk kez düşüş gösterdi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 10 milyon 439 bine gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 10 milyon 439 bine gerileyerek Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 659 bin azalarak 10 milyon 439 bine indi.

Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösteren açık iş sayısının 10 milyon 925 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, temmuzda 11 milyon 98 bin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok azaldığı sektörler, sağlık hizmeti ve sosyal yardım, konaklama ve gıda hizmetleri ile eyalet ve yerel kamu eğitimi oldu. Açık iş sayısı, federal hükümette ise artış gösterdi.

İşe alım sayısı ise ağustosta 439 bin azalarak 6 milyon 322 bine geriledi. İşe alımlar, konaklama ve gıda hizmetleri ile eyalet ve yerel kamu eğitimi alanlarında azaldı.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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