AB ülkelerinin verdiği oturum izni sayısı azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 2020 yılında ilk kez oturum izni alanların sayısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2020 yılında AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2019 yılında toplam 2 milyon 955 bin 495 kişiye ilk defa oturum izni verilirken, bu rakam salgın ve seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerle 2020 yılında 2 milyon 247 bin 362'ye geriledi. Böylece, geçen yıl AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24 azaldı. Söz konusu ilk oturum izinleri sayısı 2013 yılından beri artıyordu.

İlk kez oturum izni alanların yüzde 40'ı iş imkanları nedeniyle AB ülkelerine yerleşti. Oturum izinlerinin yüzde 28'i ailevi nedenler, yüzde 21'i uluslararası koruma gibi diğer sebepler ve yüzde 11'i eğitim için sağlandı.

AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların büyük çoğunluğunu Ukraynalılar oluşturdu. Bu dönemde AB ülkeleri, Ukrayna vatandaşlarına 601 bin 227, Fas vatandaşlarına 123 bin 445, Hindistan vatandaşlarına 79 bin 273, Suriye vatandaşlarına 73 bin 819, Brezilya vatandaşlarına 72 bin 440, Belarus vatandaşlarına 63 bin 520, Venezuela vatandaşlarına 60 bin 833, Rusya vatandaşlarına 60 bin 702, Çin vatandaşlarına 59 bin 756, Türk vatandaşlarına 58 bin 660 ve Afganistan vatandaşlarına 42 bin 348 ilk oturum izni sağladı.