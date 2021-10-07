AB ülkelerinde konut fiyatları ikinci çeyrekte yüzde 7,3 arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) Konut fiyatları, bu yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2021 yılı ikinci çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 7,3 arttı.

Konut fiyatları Avro Bölgesi'nde de bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 16,1 ile Estonya'da, yüzde 15,6 ile Danimarka'da ve yüzde 14,5 ile Çekya'da gerçekleşti.

Konut fiyatları, Almanya'da yüzde 10,9, Fransa'da yüzde 5,7, İspanya'da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 0,4, Hollanda'da yüzde 12,8 ve Belçika'da yüzde 7,4 artış kaydetti.