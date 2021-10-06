AB mahkemesi, sınır ötesi seyahatlerde kimlik istenebileceğine hükmetti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB mahkemesi, sınır ötesi seyahatlerde kimlik istenebileceğine hükmetti

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB mahkemesi, sınır ötesi seyahatlerde kimlik istenebileceğine hükmetti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, üye ülkelerin sınır ötesi seyahat eden vatandaşlarından geçerli bir kimlik talep edebileceğine karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, üye ülkelerin sınır ötesi seyahat eden vatandaşlarından geçerli bir kimlik talep edebileceğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, tekneyle Finlandiya'dan Estonya'ya geçerli kimlik belgesi olmadan seyahat eden bir Fin'in dosyasını karara bağladı.

Mahkeme, kullanılan ulaşım aracından bağımsız biçimde AB üyesi bir ülkenin bir başka AB ülkesine seyahat eden vatandaşlarından geçerli kimlik kartı veya pasaport talep edebileceğine hükmetti.

Kararda, AB hukukunca sınır ötesi seyahatte kimlik bulunmaması halinde üye ülkenin bu kişiye para cezası uygulayabileceği ancak cezanın söz konusu dosyadaki biçimde failin aylık gelirinin yüzde 20'si seviyesindeki gibi "orantısız olamayacağı" belirtildi.

Dava hakkında

Bir Fin, 2015 yılının ağustos ayında yanında pasaport olmadan tekneyle uluslararası sulardan geçerek Finlandiya'dan Estonya'ya seyahat etti. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye dönüşünde yapılan sınır kontrolünde görevliler pasaport talep etti.

Finlandiya yasaları uyarınca bir kişinin sınır ötesi seyahatlerde yanında geçerli kimlik kartı veya pasaport bulundurması gerekiyor. Söz konusu belgeyi sunamayan kişilere Finlandiya ceza hukuku uyarınca ortalama aylık gelirinin yüzde 20'si kadar para cezası uygulanıyor.

Yanında ehliyet dışında bir belge bulunmayan kişiye de ceza uygulanacaktı.

Söz konusu kişinin aylık gelirinin yüzde 20'sinin 95 bin 250 avro olması cezanın dikkat çekmesine neden oldu.

Dosya, savcılık tarafından Finlandiya Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşındı. Anayasa Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı'ndan hukuki görüş istedi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu

Yunan Bakan Mitarakis, AB'ye Türkiye'ye verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB mahkemesi, sınır ötesi seyahatlerde kimlik istenebileceğine hükmetti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:41:53. #1.17#