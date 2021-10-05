AB liderleri, artan enerji fiyatlarını ve stratejik gaz rezervi oluşturulmasını tartışacak - Haberler Ekonomi
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AB liderleri, artan enerji fiyatlarını ve stratejik gaz rezervi oluşturulmasını tartışacak

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB liderleri, artan enerji fiyatlarını ve stratejik gaz rezervi oluşturulmasını tartışacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülke liderlerinin, stratejik doğal gaz rezervi oluşturulması ve elektrik fiyatlarının gaz fiyatlarından ayrıştırılması konularını görüşeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülke liderlerinin, stratejik doğal gaz rezervi oluşturulması ve elektrik fiyatlarının gaz fiyatlarından ayrıştırılması konularını görüşeceğini bildirdi.

Von der Leyen, Estonya ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'da hızla artan enerji fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu.

Yüksek enerji fiyatlarının doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artıştan kaynaklandığına işaret eden von der Leyen, yenilenebilir enerji fiyatlarının halihazırda sabit kaldığını söyledi.

Von der Leyen, yenilenebilir kaynakların "yerli üretim" olduğunu anımsatarak, bu kaynakların enerji bağımsızlığı açısından önemini vurguladı.

AB'nin doğal gaz konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunun altını çizen von der Leyen, "AB, doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ve petrolün de yüzde 97'sini ithal ediyor. Bu yüzden tedarikçilere çok bağımlıyız." diye konuştu.

Von der Leyen, doğal gaz fiyatlarındaki artışın küresel olarak ekonomilerin canlanması ve talep artışından kaynaklandığını belirterek, "Ancak arz buna uygun biçimde artmıyor. " ifadesini kullandı.

Norveç'in artan taleple orantılı olarak gaz üretimini artırmasından memnuniyet duyduklarını fakat Rusya'nın bunu gerçekleştirmediğini söyleyen von der Leyen, AB üyesi ülkelerin liderlerinin, bu akşam gayrıresmi bir toplantı kapsamında, iki hafta sonra ise Brüksel'de gerçekleştirecekleri resmi Liderler Zirvesi'nde enerji fiyatlarındaki artışı ele alacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, liderlerin doğal gazda stratejik rezerv depolama fikrini ve elektrik piyasasındaki genel fiyatlama süreçlerini değerlendireceklerini aktararak, doğal gaz fiyatları ile elektrik üretimi arasındaki ilişkiyi kesme olasılığının araştırılması gerektiğini kaydetti.

Avrupa'da gaz fiyatları hızla artıyor

Son dönemde küresel düzeyde ekonomik toparlanmanın başlaması, dünya genelinde doğal gaz talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla yükseldi.

Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde arttı.

Bu yükselişte, talepteki artışa rağmen Rusya'nın Avrupa'ya geçen yıllara göre daha az gaz ithal etmesi ve kıtanın yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranlarının son 10 yıl ortalamalarının çok altında kalması etkili oldu.

Ayrıca, elektrik üretiminin yüzde 20'sinin doğal gazdan karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde elektrik üretiminin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını zorunlu olarak yükseltti.

Doğal gaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatları da hızla tırmandı.

Piyasalardaki yüksek karbon fiyatlarına rağmen artan enerji talebini karşılamak amacıyla Avrupa'da kömüre talep artış göstermesiyle birlikte bu emtianın da fiyatları hızla arttı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması, elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.

Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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