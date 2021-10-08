AB, gıdalardan 'E171'i yasaklama hazırlığında - Haberler Ekonomi
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AB, gıdalardan "E171"i yasaklama hazırlığında

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
AB, gıdalardan

Avrupa Birliği (AB), 2022 yılında gıda ürünlerinde kullanılan titanyum dioksit (E171) katkı maddesini yasaklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), 2022 yılında gıda ürünlerinde kullanılan titanyum dioksit (E171) katkı maddesini yasaklamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB üyesi ülkelerin gelecek yıl başından itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verdiğini açıkladı.

Açıklamada, titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe renklendirici olarak kullanılmakta olduğuna işaret edilerek, yasaklama kararının Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin maddenin gıdalarda güveli kabul edilemeyeceği yönündeki bilimsel görüşüne dayandığı kaydedildi.

Söz konusu yasak, Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi tarafından itiraz edilmemesi durumunda 2022 yılı başında yürürlüğe girecek.

Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor. Yapılan çeşitli araştırmalar da titanyum dioksitin anneden, karnındaki bebeğe geçebildiğine işaret ediyor.

Titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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