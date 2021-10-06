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AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Gaziantep'te tanıtıldı

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi
AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Gaziantep'te tanıtıldı

Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak "ENHANCER Projesi" Gaziantep'teki kurum, kuruluş ve girişimcilere tanıtıldı.

GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak "ENHANCER Projesi" Gaziantep'teki kurum, kuruluş ve girişimcilere tanıtıldı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından geliştirilen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi'nin Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen tanıtım programıyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine bilgi verildi.

AB'nin finansman desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ICMPD'nin hayata geçirdiği proje kapsamında Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilere ve ev sahibi konumunda olan Türk girişimcilere 30 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak.

Başvuruların 29 Ekim'e kadar alınacağı projeye, Şanlıurfa, Konya, Kayseri, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'dan müracaatlar kabul edilecek.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Hibe Yönetimi Ekip Lideri Mehmet Çağlar Aydın, AA muhabirine, verecekleri 30 bin avro hibenin Gaziantep'teki tanıtımları için kurum yönetici ve yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kurumlara başvuru ve hibe şartlarını anlattıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Gaziantep'teki tüm girişimcilik ekosistemindeki kurumların girişimciler için başvurularını bekliyoruz. Amacımız girişimcilere hizmet veren kurumların Suriyeli girişimcileri kapsayacak olan faaliyetlerini yapmaları, kendi kapasiteli artırmaları, alt yapılarını geliştirmeleri, Türk ve Suriyeli girişimcilere daha hizmet vermelerini sağlayabilmek. Hibe programı 11 ilde uygulanıyor, 75-100 kuruma destek vermeyi bekliyoruz. Verdiğimiz desteklerle hem geçici koruma altındaki hem de Türkiye'deki girişimcilerin daha iyi hizmet alması ve bu hibe ile hizmetlere ulaşımının kolay olmasını istiyoruz."

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Gaziantep'te tanıtıldı

AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Gaziantep'te tanıtıldı

AA / Fırat Özdemir - Ekonomi Haberleri
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Haber: AB fonlarıyla Türk ve Suriyeli girişimcilere verilecek destekler Gaziantep'te tanıtıldı - Haberler Ekonomi
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