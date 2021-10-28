AB'de ticari araç satışları eylülde sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar eylülde çip krizinin olumsuz etkileriyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin eylül ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, çip sıkıntısı, Avrupa ülkelerinde ticari araç satışlarını olumsuz etkiledi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 gerileyerek 143 bin 131 seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı, Eylül 2020'de 163 bin 231 adet olmuştu.

AB ülkeleri arasında eylülde ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 18,2, Fransa'da yüzde 16,1, İtalya'da yüzde 10,4, İspanya'da yüzde 26,7, Hollanda'da yüzde 9,2 ve Belçika'da yüzde 9,3 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında eylülde en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 39 bin 61, Almanya'da 26 bin 79, İtalya'da 15 bin 958 ve İspanya'da 11 bin 913 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 1 milyon 436 bin 934'e çıktı.

Öte yandan, AB'de toplam satışlar, ağustos ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 gerilemişti.

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