9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Ekonomi
9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak

Antalya'da, Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" 11-13 Kasım'da yapılacak.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Antalya'da, Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" 11-13 Kasım'da yapılacak.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Expo Center'de gerçekleştirilecek fuara ilişkin Akra Barut Otel'de düzenlediği toplantıda, fuarın bu yılki temasının "çevre ve insan" olduğunu söyledi.

Fuarda sektör profesyonellerinin bir araya geleceğini belirten Tütüncü, "Belediyelerin ihtiyaç duyduğu tedarikçi sektörlerle bir araya gelmeleri, birlikte hareket etmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları anlamında fuarımızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Belediyecilik ve şehircilikle ilgili çeşitli alanlarda yenilikçi çalışmalar üreten firmalar hizmetlerini takdim etme imkanı buluyor. Belediyelerimize yeni ufuklar açıyor ve farklı uygulamaları görme fırsatı sağlıyorlar." diye konuştu.

Tütüncü, belediyecilikte yeni uygulamaları, teknolojileri takip etmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

-"Ülkemiz belediyecilikte birçok Avrupa ülkesinden ileri bir noktada"

Fuarın sektöre hareketlilik getirdiği gibi ekonomiye de katkı sağladığına dikkati çeken Tütüncü, şöyle devam etti:

"Fuara Türkiye'den 60'a yakın belediyenin yanı sıra yurt dışından da katılım bekliyoruz. 20 belediyemiz fuar alanında büyük stantlarda uygulamalarını tanıtacak. Her fuar belediyecilik anlamında bizlere önemli bir tecrübe oluyor. Yeni projeleri tanımak amacıyla yaptığımız seyahatlerde, ülkemizin belediyecilik anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha ileri bir noktada olduğunu gördük. Özellikle son yıllarda akıllı şehir uygulamaları, ulaşım gibi çeşitli konularda gelecek hedefiyle yoluna devam eden belediye başkanlarımız var. Bize örnek gösterilen ülkelerden belediyecilik anlamında çok daha öndeyiz."

Toplantıya Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de katıldı.

9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak

9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak

AA / Zehra Tekeci - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Lewis Hamilton Cristiano Şenol Güneş Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu Mehmet Akif Ersoy Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 11 Kasım'da kapılarını açacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:58:04. #1.12#